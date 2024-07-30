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        Kastamonu'da köylerde çıkan yangınların azaltılması için çalışma yapılacak

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, köylerde çıkan yangınları önlemek için kullanılmayan evlerin elektriklerinin kesilmesi yönünde çalışma yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:28 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:28
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        Kastamonu'da köylerde çıkan yangınların azaltılması için çalışma yapılacak
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, köylerde çıkan yangınları önlemek için kullanılmayan evlerin elektriklerinin kesilmesi yönünde çalışma yapacaklarını bildirdi.

        Vali Dallı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, köylerde çok sık yangın meydana geldiğini söyledi.

        Köylerdeki evlerin ahşap olduğunu belirten Dallı, yangınların büyük bir bölümünün elektrik tesisatından çıktığına dikkati çekti.

        Köylerdeki kullanılmayan evlerle ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Dallı, şunları kaydetti:

        "Evlerin abonelikleri devam etsin, bu konuyla ilgili bir şey demiyoruz. İstanbul'dan evine geldiğinde sigortasını açıp ya da şalteri kaldırıp elektriğini kullanmaya devam etsin ama ev boş iken elektrikleri bağlı, kimse yok. Bu konuda hukuki bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız ya da ilgili kurum müdürlerimiz, muhtarlarımızla iş birliği yaparak inşallah kullanılmayan evlerin elektriklerinin kesilmesini ilçelerimizde, köylerimizde yapmaya gayret edelim."

        Bazı vatandaşların yıl boyu eve gelmediğini belirten Dallı, "Evlerine gelecek olanlar da geldiklerinde elektriklerini açıp kullanabilirler. Giderken de yine elektriklerini kapatıp giderlerse kısmen de olsa bu yangınların azalmasına katkısı olur diye umuyoruz. Bu bir tedbirdir, bizler de bu tedbiri alalım istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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