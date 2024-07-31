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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:12 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:12
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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçlarından 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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