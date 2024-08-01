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        Kastamonu'da sokakta 2 kişiyi silahla yaralayıp eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:37
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        Kastamonu'da sokakta 2 kişiyi silahla yaralayıp eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı
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        Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla 2 kişiyi yaralamasının ardından çevreye de ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Şüphelinin bir eve girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay bölgeye gelerek incelemeler yaptı. Ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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