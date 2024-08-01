GÜNCELLEME - Kastamonu'da sokakta 2 polisi silahla yaralayıp eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da bölgeye gelerek incelemeler yaptı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

İki polis memurunun yaralandığı olay nedeniyle aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla ateş açtı.

Kastamonu'da 2 polisi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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