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        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi

        Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:37
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        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi
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        Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi.

        İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen İsmail Bayam, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla ateş açtı.

        Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay üzerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

        Şüphelinin bir apartmanın giriş katındaki ailesinin evine girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Ekipler, çıkan çatışma sonucu zanlıyı etkisiz hale getirdi. Bu sırada zanlının evde bulunan annesi de polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis memuru A.A'nın tedavisi sürüyor.

        İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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