GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi

Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi.

İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam (32), bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Olay üzerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Şüphelinin bulunduğu evin etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, çıkan çatışma sonucu zanlıyı etkisiz hale getirdi. Bu sırada zanlının evde bulunan annesi de polis ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan (38), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı polis memuru Arif Ay'ın tedavisi sürüyor. İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Zanlının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, alınan bir ihbar üzerine narkotik suçlardan bulunduğu cezaevinden firar eden İsmail Bayam'ın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.