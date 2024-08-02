Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve dün bir saldırgan tarafından açılan ateşle şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan için Kastamonu'nun Hanönü, Bozkurt ve Küre ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve dün bir saldırgan tarafından açılan ateşle şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan için Kastamonu'nun Hanönü, Bozkurt ve Küre ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Hanönü İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Şahan ve Haniyye için kılınan cenaze namazının ardından dua edildi.

        - Bozkurt

        Bozkurt Merkez Camisinde kılınan Cuma namazının ardından İlçe Müftüsü Gökhan Kutluer tarafından dün bir saldırgan tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Şahan ve Haniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından Kutluer tarafından dua edildi.

        Namaza çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Küre

        Küre ilçesindeki camilerde de Haniyye ve şehit polis Şahan için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        40 yıllık eşini kaybedince kalp hastası oldu, 20 kilo verdi
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da şehit polis memuru için tören; yaralı arkadaşı da katıldı
        Kastamonu'da şehit polis memuru için tören; yaralı arkadaşı da katıldı
        Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi
        Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için tören düzenlendi
        Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı...
        Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı...
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı et...
        GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da 1 polisi şehit eden diğerini yaralayan zanlı et...
        Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı
        Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı
        Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'da bakım ve onarım çalışması
        Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'da bakım ve onarım çalışması