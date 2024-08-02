Kastamonu'nun ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve dün bir saldırgan tarafından açılan ateşle şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan için Kastamonu'nun Hanönü, Bozkurt ve Küre ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve dün bir saldırgan tarafından açılan ateşle şehit edilen polis memuru Ahmet Şahan için Kastamonu'nun Hanönü, Bozkurt ve Küre ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hanönü İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şahan ve Haniyye için kılınan cenaze namazının ardından dua edildi.
- Bozkurt
Bozkurt Merkez Camisinde kılınan Cuma namazının ardından İlçe Müftüsü Gökhan Kutluer tarafından dün bir saldırgan tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Şahan ve Haniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Kutluer tarafından dua edildi.
Namaza çok sayıda vatandaş katıldı.
- Küre
Küre ilçesindeki camilerde de Haniyye ve şehit polis Şahan için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından dua edildi.
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