Tosya'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan, Ulu Cami önünde kıldırdığı gıyabi cenaze namazında yaptığı konuşmada, "Rabbim bizlere uyanmayı nasip eylesin. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim bizlere birlik beraberlik nasip eylesin. Gıyabi cenaze namazı kılacağız, merhum İsmail Heniyye, diğer bütün Filistin Gazze şehitlerimiz, Malazgirt, Çanakkale, hatta daha dün Kastamonu ilimizde şehit olan polis kardeşimiz için, bütün şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacağız." ifadelerini kullandı.