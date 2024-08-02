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        Tosya'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:47 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:47
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        Tosya'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan, Ulu Cami önünde kıldırdığı gıyabi cenaze namazında yaptığı konuşmada, "Rabbim bizlere uyanmayı nasip eylesin. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim bizlere birlik beraberlik nasip eylesin. Gıyabi cenaze namazı kılacağız, merhum İsmail Heniyye, diğer bütün Filistin Gazze şehitlerimiz, Malazgirt, Çanakkale, hatta daha dün Kastamonu ilimizde şehit olan polis kardeşimiz için, bütün şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Müftü Uluşahan tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı ve tüm şehitler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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