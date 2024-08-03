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        Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışması devam ediyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının bu yılki bölümü devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:02
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        Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışması devam ediyor
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının bu yılki bölümü devam ediyor.

        İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının bu yılki bölümü temmuz ayında başladı.

        Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis'te gerçekleştirilen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

        Bölgede 2006'da başlayan kazılar, son yıllarda antik kentteki villa tabanı ve tiyatro üzerinde yoğunlaştı.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kazı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kazıların Taşköprü açısından önemli olduğunu belirtti.

        Kazı çalışmalarının öneminden bahseden Arslan, Pompeiopolis'in bölgenin başkentliğini yaptığını ifade etti.

        Pompeiopolis'in turizme açılmasıyla ilgili de konuşan Arslan, şunları söyledi:

        "Bu bir süreç. Çok yavaş seyreden süreç. Yani Efes'in kazı süreci 1800'lü yıllarda başlamış. Yani dolayısıyla bu çok hassas bir süreç. Buna tarih vermek zor. Çünkü farklı şeyler çıkıyor. Beklenmediğiniz şeyler. Yavaş yavaş ziyaretçilerimiz oluşmaya başladı ama turizm anlamında tam ne zaman başlar derseniz biz iki üç yıl içerisinde inşallah turist organizasyonları düşünüyoruz."

        Kazı çalışmalarındaki finansmanın öneminden bahseden Arslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği desteklerin ötesinde biliyorsunuz Türkiye'de değişik kazılarda sponsorlar kazının önem kazanmasını hızlandırıyorlar. Dolayısıyla biz de sponsorluk noktasında hem bölgedeki iş adamlarından hem de başka noktalarda faaliyet gösteren iş adamlarından sponsorluk arayışı ve bekleyişi içerisindeyiz. Bunun Taşköprü'ye, ilimize, Kastamonu'ya çok büyük bir değer katacağını biliyorum." diye konuştu.

        Kazı Başkanı Mevlüt Eliüşük ise kazı çalışmalarında akademisyen uzman ve işçilerle birlikte 34 kişinin görev aldığını söyledi.

        Ekibin çok uluslu olduğunu anlatan Eliüşük, "Pompeiopolis özellikle Paflagonya bölgesi olarak adlandırdığımız günümüzde Karabük, Kastamonu, Sinop'un bir bölümü ve aşağıda Çankırı'yı da içine alan bir bölge. Bu bölgenin özellikle milattan sonra ikinci yüzyıldaki metropolisi yani yönetim, valilik merkezi diye adlandırabiliriz. Ben 2022 yılından itibaren burada kazı başkanlığını yürütüyorum. Çalışmalarımız çok uluslu bir ekip tarafından yönlendiriliyor. Biz son iki yıldır tiyatro ve Roma villası üzerine çalışıyoruz. Roma villası belki de Anadolu'da bulunmuş en büyük birkaç villadan biri. Bu sene yoğun bir çalışma içerisine girdik." bilgisini verdi.

        Bu yıl 16 Mayıs'tan itibaren zemin mozaiklerinin kaldırılması, konservasyonu ve yerine konulmasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını anlatan Eliüşük, kazı çalışmalarına ise temmuz ayında başladıklarını belirtti.

        Kazı çalışmalarını ekim ayına kadar sürdüreceklerini ifade eden Eliüşük, sponsorluk konusunda destek beklediklerini kaydederek, "Bu yardımlar geldikçe emin olun Pompeiopolis Kastamonu için parlayan bir yıldız olacak. Kente gelen insanların görmek isteyeceği ve önemli bir destinasyon alanı olarak da verilen desteklerin çok çok fazlasıyla Kastamonu'ya geri döneceğine de biz eminiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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