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        Kastamonu ve çevre illerde, suikasta uğrayan Heniyye için yürüyüş düzenlendi

        Kastamonu, Amasya ve Çorum'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 21:08 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:08
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        Kastamonu ve çevre illerde, suikasta uğrayan Heniyye için yürüyüş düzenlendi
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        Kastamonu, Amasya ve Çorum'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi.

        Kastamonu'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kışla Parkı'nda bir araya geldi. Vatandaşlar buradan sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Memur-Sen Kastamonu Şube Başkanı İrfan Bakır, grup adına yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiğini belirtti.

        Gazze'de insanların sığınabileceği tek bir güvenli noktanın olmadığını ifade eden Bakır, "Bütün dünya bilsin ki İsrail bizim için devlet değil terör örgütüdür ve bir terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele görmelidir. İsrail, bizim için emperyalizmin tetikçisi, yağmacı gasp çetesidir. İsrail, yalanın, alçaklığın, namussuzluğun örgütlü biçimidir." dedi.

        Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve vatandaşlar katıldı.

        - Amasya

        Amasya'da Sultan II. Bayezid Camisi önünden başlayan yürüyüşte ellerinde dövizler, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Kuran'ı Kerim okunarak dua edildi.

        Topluluk adına açıklama yapan Memur Sen Amasya İl Temsilcisi Kerem Camcı, "Bugün burada Şehit İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz." dedi.

        Programa, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Haluk İpek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

        - Çorum

        Çorum'da vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

        Çorum Filistin Platformunca organize edilen etkinlik kapsamında Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Şehitler ölmez, ümmet bölünmez", Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attı.

        Etkinlik nedeniyle tarihi Çorum Sat Kulesi'ne Türkiye ve Filistin bayrakları asıldı.

        Filistin Platformu Sözcüsü Raif Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in 302 gündür Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.

        Filistin'de 40 bin civarında kişinin İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini belirten Korkmaz, "İsrail terör örgütü, 76 yıldır Filistin'deki mazlum kardeşlerimize zulmediyor ve bu zülüm artarak devam ediyor. 76 yıldır Müslümanların birlik olamamasından da cesaret alarak, bu zalimler ve hainler her gün yüzlerce şehit haberleri almamıza sebep oluyorlar." dedi.

        Batı ülkelerinin İsrail'in zulmünü sadece kınamakla yetindiğini dile getiren Korkmaz, vatandaşlardan dua ve boykotla, maddi ve manevi yardımla Filistin halkına destek olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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