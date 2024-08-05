Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma dağıtıldı

        Tosya Belediyesi tarafından Kur'an kursu öğrencilerine dondurma dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tosya Belediyesi tarafından Kur'an kursu öğrencilerine dondurma dağıtıldı.

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camileri şenlendirmek sizden, dondurmalar bizden" adı altında etkinlik düzenlediklerini belirtti.

        Bu sene etkinliğin ikincisini organize ettiklerini anlatan Kavaklıgil, "Yaz Kur'an Kursu dondurma etkinliklerimize aralıksız devam ederken geleceğimizin emanetçileri çocuklarımızla bir araya gelmek çok özel bir duygu. Rabbim hepsini ülkemize ve ailelerine hayırlı evlat eylesin." ifadelerini kullandı.

        Kur'an kursu öğrencileri de Başkan Kavaklıgil'e ikramları için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"