Tosya Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma dağıtıldı

Tosya Belediyesi tarafından Kur'an kursu öğrencilerine dondurma dağıtıldı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camileri şenlendirmek sizden, dondurmalar bizden" adı altında etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Bu sene etkinliğin ikincisini organize ettiklerini anlatan Kavaklıgil, "Yaz Kur'an Kursu dondurma etkinliklerimize aralıksız devam ederken geleceğimizin emanetçileri çocuklarımızla bir araya gelmek çok özel bir duygu. Rabbim hepsini ülkemize ve ailelerine hayırlı evlat eylesin." ifadelerini kullandı.