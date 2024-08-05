Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve satışını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kent merkezinde D.Ö'nün ikametinde arama yapıldı. Aramada 1100 uyuşturucu hap ile 250 gram bonzai ve 13 bin 800 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Tosya ilçesinde N.G'nin ikametinde yapılan aramada ise kenevir ve ruhsatsız av tüfeği yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken N.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Fed'in 'olağanüstü' geçmişi
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        Antalyaspor, Emrecan Uzunhan'a talip!
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı

        Benzer Haberler

        Tosya Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma dağıtıldı
        Tosya Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma dağıtıldı
        Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Kastamonu ve çevre illerde, suikasta uğrayan Heniyye için yürüyüş düzenlend...
        Kastamonu ve çevre illerde, suikasta uğrayan Heniyye için yürüyüş düzenlend...
        Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışması devam ediyor
        Pompeiopolis Antik Kenti'nde kazı çalışması devam ediyor
        Tosya'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Tosya'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kastamonu'nun ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı
        Kastamonu'nun ilçelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı