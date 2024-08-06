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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:49
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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçe girişinde, Mehmet Aslan idaresindeki 37 HA 286 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BTP 482 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücü Aslan ile E.Ç. ve Ö.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalılardan Mehmet Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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