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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kastamonu'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 01:27 Güncelleme: 07.08.2024 - 01:27
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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kastamonu'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

        Kastamonu-İnebolu kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Kebapçıoğlu'na (20), F.A. idaresindeki 37 ABG 979 plakalı otomobil çarptı.

        Yasemin Kebapçıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kebapçıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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