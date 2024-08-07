Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:49 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kamyon ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Muharrem Tekeci (61) idaresindeki 37 AT 970 plakalı otomobil, Hacıhasan mevkisinde Veli Küllü (63) yönetimindeki 57 HC 236 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile eşi Gülseren Tekeci (56), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Tekeci, müdahaleye rağmen kurtulamadı.

        Gülseren Tekeci'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapılacak
        Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapılacak
        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri...
        Tosya Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma dağıtıldı
        Tosya Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma dağıtıldı
        Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Tosya'da çıkan yangında 2 dekar tarım arazisi zarar gördü