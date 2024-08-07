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        Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:25 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:25
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        Kastamonu'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Batı Çevre Yolu'nda ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiyesi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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