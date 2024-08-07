Karadeniz'de hortum oluştu
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından kıyıya yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta Karadeniz üzerinde hortum oluşmaya başladı.
Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini kaybetti.
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