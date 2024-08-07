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        Hanönü Kaymakamı Orhan, halk pazarını ziyaret etti

        Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:17
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        Hanönü Kaymakamı Orhan, halk pazarını ziyaret etti
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        Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

        Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile beraber pazarcıları ziyaret eden Orhan, vatandaşlarla sohbet etti.

        Bir süre pazardaki tezgahları inceleyen Orhan, pazarcılara hayırlı işler diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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