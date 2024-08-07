Hanönü Kaymakamı Orhan, halk pazarını ziyaret etti
Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.
Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.
Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ile beraber pazarcıları ziyaret eden Orhan, vatandaşlarla sohbet etti.
Bir süre pazardaki tezgahları inceleyen Orhan, pazarcılara hayırlı işler diledi.
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