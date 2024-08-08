Bozkurt'ta taşkınların önüne set çekildi

BİLAL KAHYAOĞLU/ÜMİT YORULMAZ - Ezine Çayı'nın 3 yıl önce taşması sonucu sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, yürütülen çalışmalarla taşkınlara karşı güçlendirildi.

Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Bu süreçte Ezine Çayı'nda yoğun bir çalışma yürütüldü. Ezine Çayı'nın yatağı Devlet Su İşleri tarafından 30 metreden 72 metreye genişletildi.

Ezine Çayı içerisinde belirlenen bölgelere suyun hızını kesmek için brit (alçak enine yapı) yapıldı. Çayın havzası üzerine tersip bendi (biriktirme barajları) inşa edildi. Çayın üzerine 4 büyük araç, 2 yaya köprüsü yapılarak iki yaka birbirine bağlandı. DSİ tarafından çayın 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapıldı. Çaydaki çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. AFAD tarafından da Çamlıyol Caddesi üzerine 2,5 metre yüksekliğinde 650 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı.

Sosyal yönden de gelişmelerin yaşandığı ilçede Meteorolji Sosyal Tesisleri ile Türk Eczacılar Birliği tarafından yapılan kütüphanenin yapımı tamamlandı. Kafelerin de açıldığı ilçede son bir yıl içerisinde 46 iş yerine ruhsat verildi. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, 11 Ağustos'ta Türkiye'nin en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi. Sel felaketinin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsatan Yanık, "3 yılda ilçemiz Allah'a şükür devletimizin büyük katkılarıyla bugünlere geldi. Altyapısından üstyapısına kadar her noktada eksiklerimizi, halkımızın ihtiyaçlarını tamamladık. Tamamlamaya da devam ediyoruz. İlçemizin sel felaketine yol açan Ezine Çayı, tamamen ıslah oldu. Eksik kalan yerlerde Devlet Su İşleri tarafından çalışmalar devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar onlar da tamamlanarak, eskiden korkulu rüyamız olan Ezine Çayı güvenli bir şekilde halkımızın korkulu rüyası olmaktan çıkacak." dedi.

- "Halkımız 3 yıl içerisinde normal yaşamlarına döndü" Üstyapı çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığını ifade eden Yanık, şunları söyledi: "Hem eğitim olsun hem spor olsun hem diğer noktalarda konutlar olsun hepsi tamamlandı. İlçemize 651 kalıcı konut yapıldı. Büyük bölümüne vatandaşlarımız geçti. Halkımız 3 yıl içerisinde normal yaşamlarına döndü. Bu noktada devletimizin burada çok büyük katkısı oldu. Yani devletimiz her noktada, selin başlangıcından sonuna kadar elini buradan çekmedi. Her noktasında büyük emekleri var. Devletimiz nasıl bir gücü olduğunu burada vatandaşlarımıza, halkımıza bütün dünyaya göstermiş oldu. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin."

Sosyal alanların vatandaşların hizmetine açılmaya devam ettiğini kaydeden Yanık, "Baktığımız zaman küçük bir kıyamet noktasında olan bir görüntü vardı Bozkurt'ta ama bugün eski Bozkurt'u aratmayacak hatta çok daha modern altyapısıyla, üstyapısıyla daha güvenli bir ilçe haline geldi." diye konuştu. - "Bozkurt'un o halini gördükten sonra bu hale geleceğine inanmazdım" Vatandaşlardan Orhan Pepeoğlu ise sel felaketinin yaşandığı gün anonsları duyunca evde bulunan eşinin yanına koştuğunu söyledi.