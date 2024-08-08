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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:09 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:09
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda E.K'nin üst aramasında 141 uyuşturucu hap, F.C'nin ikametinde 57 gram sentetik uyuşturucu ve İ.D'nin üst aramasında 61 uyuşturucu hap ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. ve İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.C. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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