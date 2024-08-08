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        Kastamonu'da sis etkili oldu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 23:50 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:52
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        Kastamonu'da sis etkili oldu
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        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sis etkili oldu.

        Isırganlık mevkisinde sisin etkisiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Sürücülerin takip mesafesini koruyarak seyrettiği Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda bir süre sonra sis etkisini kaybetti.

        Bazı vatandaşlar ise siste fotoğraf ve görüntü çekimi yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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