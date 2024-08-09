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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:03
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        N.T. (32) idaresindeki 34 BB 2150 plakalı otomobil, Bük köyü mevkiinde tırı sollamak isterken orta refüje çarparak ters döndü.

        Kazada otomobildeki sürücü N.T'nin yanı sıra B.T. (25), F.T. (24) ve 6 yaşındaki E.İ.T. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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