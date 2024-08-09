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        Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için mevlit okutuldu

        Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan (38) için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 21:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:46
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        Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için mevlit okutuldu
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        Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan (38) için mevlit okutuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuzeykent Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında Kuran-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Şehit polis memuru Şahan için dua edildi.

        Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile şehidin mesai arkadaşları, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

        İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, 1 Ağustos'ta uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden İsmail Bayam (32), bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmış, olayda polis memurları Ahmet Şahan (38) ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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