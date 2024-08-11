Kastamonu'da batan teknedeki 6 kişiden 3'ünün kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gideros Koyu'nun 2 mil açığında, içinde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı.
Yakındaki bir balıkçı teknesindekiler denizden gelen sesler üzerine 3 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişiler Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaybolan diğer 3 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
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