Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 02:27 Güncelleme: 12.08.2024 - 02:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknedekilerin, kaptan Öztürk K, Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B, Ayşenur G, Hülya M. ve Esmanur G. olduğu belirlendi.

        Balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G'nin Cide Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

        Kaybolan tekne kaptanı Öztürk K, Hülya M. ile Esmanur G'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında dün, içinde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

        Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler tarafından batan teknedeki 3 kişi kurtarılmış, kaybolan diğer 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Beşiktaş'ı yeniler uçurdu!
        Zaporijya nükleer santralinde yangın!
        Zaporijya nükleer santralinde yangın!
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Kaliteyle kazandı ama...
        Kaliteyle kazandı ama...
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Komşuda yangın! 9 köy tahliye edildi
        Komşuda yangın! 9 köy tahliye edildi
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da batan teknedeki 6 kişiden 3'ünün kaybolması üzerine arama çalı...
        Kastamonu'da batan teknedeki 6 kişiden 3'ünün kaybolması üzerine arama çalı...
        Bozkurt ve Ayancık'ta sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı
        Bozkurt ve Ayancık'ta sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un yenilenen çehresi vatandaşları memnun...
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un yenilenen çehresi vatandaşları memnun...
        Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için mevlit okutuldu
        Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için mevlit okutuldu
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
        Kastamonu'da sis etkili oldu
        Kastamonu'da sis etkili oldu