Kastamonu'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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