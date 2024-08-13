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        Kastamonu'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:59 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:59
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        Kastamonu'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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