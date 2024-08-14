Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk K. ile Hülya M. ve Esmanur G'nin bulunması için başlatılan çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun ve Sinop Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece boyu tekneden yüzeye çıktığı düşünülen bazı malzemelerin bulunduğu noktalarda sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı.