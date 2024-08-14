Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Genç Milli Wushu Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

        Genç Milli Wushu Takımı, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç Milli Wushu Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genç Milli Wushu Takımı, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

        Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde başlayan kampta milli takım, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

        Wushu Milli Takımı Antrenörü Emrah Şahanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'nda sporcuların zorlu bir mücadele vereceğini söyledi.

        Kampın yaklaşık 40 gün süreceğini anlatan Şahanoğlu, "Sporcularımızın performansını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah amacımız ay-yıldızlı bayrağımızı dünya arenasında zirveye taşımak olacak." dedi.

        Kampa katılan sporcuların Türkiye şampiyonu olduğuna işaret eden Şahanoğlu, şunları kaydetti:

        "Bunun yanında daha önceden Avrupa şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu bulunan sporcularımız var. İyi bir takım oluşturduk. İnşallah hedefimiz tarihi bir başarı elde etmek. Kampımıza Wushu Milli Takımı'ndan tecrübeli sporcularımızı da dahil ettik. Onlar da tecrübelerini sporculara aktarıyor. Fizyoterapistimiz, kondisyonerimiz var. Profesyonel anlamda bir kamp ortamı oluşturduk. Ben çok faydalı olacağını ve iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum."

        Wushu Milli Takımı'nın Kastamonu'da ilk kez kampa girdiğini aktaran Şahanoğlu, "Bu konuda memnuniyet söz konusu. Biz de çok mutluyuz. Bu şartları bize sağladıkları için hem federasyonumuza hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da komşular arasında kavga; 1 ölü, 6 yaralı
        Kastamonu'da komşular arasında kavga; 1 ölü, 6 yaralı
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 12 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kastamonu UMKE lojistik altyapısıyla güven veriyor
        Kastamonu UMKE lojistik altyapısıyla güven veriyor
        Kastamonu Valisi Dallı, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret...
        Kastamonu Valisi Dallı, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesini ziyaret...
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor