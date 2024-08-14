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        Kastamonu'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kastamonu'da, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:40
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        Kastamonu'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Kastamonu'da, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda düzenlenen program, duanın ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Mart 1999'da Kastamonu ziyaretinde bir düğün salonunda yaptığı konuşmanın videosu katılımcılara izletildi.

        Eski AK Parti Kastamonu İl Başkanlarından Ahmet Keskin, yaptığı konuşmada, "Tamamen amatörce çekilen bu videoda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, hedeflerini, arzularını, Müslüman Türk milletinin yaşama şeklini, demokrasiyi o gün anlatmış. Videoyu izlediğinizde görecekseniz ki 25 yıl önce söylediklerini Sayın Cumhurbaşkanı'mız zorluklara rağmen sırayla yapmıştır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, AK Parti'nin, milletin derdini kendi nefsinden önde tutanların partisi olduğunu söyledi.

        AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgili de "Özgürlük, insan hakları ve demokrasiden bahseden sözüm ona büyük devletlerin sessizlik mezarına büründüğü bu çağda Erdoğan'ın neferleri olmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

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