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        Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası Kastamonu'da başladı

        Kastamonu'da düzenlenen Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:22 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:22
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        Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası Kastamonu'da başladı
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        Kastamonu'da düzenlenen Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun Türkiye'nin en tarihi şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Sporculara Kastamonu'yu gezmesi tavsiyesinde bulunan Dallı, "Hepinize başarılar diyorum. Önümüzdeki yıllarda da sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız." dedi.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, önemli işlere imza attıklarını ifade etti.

        Gençlerle yola devam ettiklerini dile getiren Şahin, "Buradan çıkan sonuçla hak eden, şampiyon olan sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu ülkenin evlatlarını Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda hedeflerine yürütüyoruz."

        Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Reşat Asrak da sporculara başarı diledi.

        Konuşmaların ardından Başkan Şahin, Dallı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'a katıları dolayısıyla plaket verdi.

        Merkez Spor Salonu'ndaki şampiyona Cuma günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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