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        Kastamonu'da aynı firmaya ait tekne ve otobüste yangın çıktı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, aynı firmaya ait otobüs ve teknede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 23:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 23:26
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        Kastamonu'da aynı firmaya ait tekne ve otobüste yangın çıktı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, aynı firmaya ait otobüs ve teknede çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Cide Limanı'ndaki bir tekne ile Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe Sokak'ta park halinde bulunan bir otobüste yangın çıktı.

        Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Polis, aynı firmaya ait araçlarda çıkan yangınlar için kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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