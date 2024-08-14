Kastamonu'da aynı firmaya ait tekne ve otobüste yangın çıktı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, aynı firmaya ait otobüs ve teknede çıkan yangın hasara neden oldu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, aynı firmaya ait otobüs ve teknede çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Cide Limanı'ndaki bir tekne ile Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe Sokak'ta park halinde bulunan bir otobüste yangın çıktı.
Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis, aynı firmaya ait araçlarda çıkan yangınlar için kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.
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