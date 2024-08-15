Kastamonu'da aynı firmaya ait tekne ve otobüsü kundakladığı iddia edilen kişi yakalandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde aynı firmaya ait otobüs ve tekneyi kundakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde aynı firmaya ait otobüs ve tekneyi kundakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aynı firmaya ait tekne ve otobüste yangın çıkması üzerine ekiplerin çalışma başlattığı ifade edildi.
Açıklamada, olayın şüphelisi E.A'nın yakalandığı belirtildi.
Cide Limanı'ndaki bir tekne ile Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe Sokak'ta park halinde bulunan bir otobüste akşam saatlerinde yangın çıkmış, her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.
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