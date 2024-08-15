Kastamonu'daki tekne kazasından kurtulanlardan Ayşenur Gürcan yaşadıklarını anlattı:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan tekneden kurtulan 22 yaşındaki Ayşenur Gürcan, kurtulmak için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta içindeki 6 kişiyle birlikte batan "Maviş" isimli fiber tekneden sağ kurtulan 3 kişiden biri olan Gürcan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hanönü ilçesi Sirke köyünde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Gürcan, o anların etkisinden hala çıkamadığını söyledi.

Teknenin alabora olması sonucu herkesin suya düştüğünü belirten Gürcan, "Düşünce 'panik olmayın tekneye tutunun' dediler ama sonra hepimiz suya battık. Ben suda çırpındım. Hülya isimli kadın, bir yandan beni bir yandan da kaptanı çekiştiriyordu. O da benim gibi yüzme bilmiyordu. Sonra ben ondan sıyrıldım. Herkes sudan çıkabilmek için çırpınıyordu. O kadın ve o adam da çırpınıyordu." dedi.

Daha sonra suda batmaya başladığını söyleyen Gürcan, "Beni sudan ilk Yasin abi çıkardı. Bilmiyorum bir iki kere çıkarmış olabilir. Sonra ben ona yapıştım. 'Abiciğim beni boğuyorsun, beni aşağı çekiyorsun, beni bırak yardım çağırmaya gideceğim' dedi. Ondan sonra ben tekrar suya batıp çıkmaya başladım." diye konuştu.

Ahmet Kaan Karayılan'ın, kuzeni olan Esmanur Gürcan'ı çıkardığını anlatan Gürcan, şöyle devam etti:

"Kaan da o tarafta Esma'yı kurtarmıştı. Kaan bulduğu bir pet şişeyi Esma'nın eline vermiş, sırtüstü yatmayı, nefes alabilecek kadar kafasını dışarıda tutabilmeyi göstermiş. Sakinleştirmişti onu. Ben bağırdım 'Boğuluyorum' diye. Sonra Kaan geldi beni kurtardı. Ben de bu sefer ona yapıştım. 'Beni sakın bırakma ben yüzmeyi bilmiyorum' dedim. 'Tamam sen panik yapma' dedi. Esma arkamdaydı, sürekli onu gözetledim, sürekli baktım. 'Korkma ablacığım, aferin ablacığım, sen öyle gel, ben yapamıyorum ben hiç duramıyorum' dedim. Önüme döndüm. Kaan kulaç atmaya çalışıyordu. Beni kıyıya götürmeye çalışıyordu. 'Bu kıyı nerede?' dedim. 'Panik yapma vardık bile' dedi. Ondan sonra arkamı tekrar döndüğümde Esma'yı bir daha göremedim. Kaybettim, bir daha hiç sesini duyamadım. Bu sürenin ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama bayağı oldu."