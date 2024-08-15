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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:07
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

        Operasyonda, 11 kişinin üst, araç ve ikamet aramalarında sentetik hap, kokain, kenevir ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Yakalanan 11 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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