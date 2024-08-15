Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar, rüzgar ve dalga nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ile Bartın İl Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de sabah saatlerinde sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı.