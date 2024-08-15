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        Kastamonu'da yankesicilik yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

        Kastamonu'da bir otobüs durağında yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:55
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        Kastamonu'da yankesicilik yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da bir otobüs durağında yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'ndeki bir otobüs durağında parasının çalındığının belirten mağdur polise başvurdu.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu olayla ilgili E.K, gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Mağdur vatandaşın parası ise kendisine iade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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