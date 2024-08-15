Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.
Tevfik Doruk'un kullandığı 37 RA 480 plakalı traktör, Kayabükü köyü yakınlarında devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi Doruk'un öldüğünü belirledi.
Yaralanan İsmail Y, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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