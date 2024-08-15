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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 21:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 21:44
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        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.

        Tevfik Doruk'un kullandığı 37 RA 480 plakalı traktör, Kayabükü köyü yakınlarında devrildi.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi Doruk'un öldüğünü belirledi.

        Yaralanan İsmail Y, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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