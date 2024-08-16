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        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sürdürülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:27
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        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sürdürülüyor

        Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunması için başlatılan çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri katılıyor.

        Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden 6 dalgıç polis ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve 4 polis gemi personeli de sabah saatlerinde sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları (ROV) ile arama yaptı.

        Helikopter ve AFAD ekiplerinin dron ile arama yaptığı çalışmalara zaman zaman hava şartları nedeniyle ara veriliyor.

        Aramalarda şu ana kadar kayıp kişilere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

        Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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