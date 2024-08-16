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        Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da tamamlandı

        Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:31 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:31
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        Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da tamamlandı
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        Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da sona erdi.

        Merkez Spor Salonu'nda 5 gün süren müsabakalarda 805 kulüpten, 2 bin 742 sporcu mücadele etti.

        Erkek ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılan şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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