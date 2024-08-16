Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da tamamlandı

Erkek ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılan şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Merkez Spor Salonu'nda 5 gün süren müsabakalarda 805 kulüpten, 2 bin 742 sporcu mücadele etti.

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