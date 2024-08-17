Köydeki tekstil fabrikası 50 kişiye istihdam sağlıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Ekincik köyünde bulunan tekstil fabrikası 50 kişiye istihdam sağlıyor.

Yaklaşık 400 nüfuslu Ekincik köyünün muhtarı ve aynı zamanda fabrikanın sahibi 68 yaşındaki Recep Uğraşmış, çocuklarının talebi üzerine 2016 yılında evinin alt katındaki garajı kapatarak tekstil atölyesi kurdu. Aile fertlerinin çalışması için kurulan atölye zamanla büyüyerek, köyün istihdamına önemli katkı sağlamaya başladı.

Uğraşmış, AA muhabirine, çocuklarının askerden geldikten sonra Tosya ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladığını söyledi.

Çocukların bir süre sonra kendi işini kurmak istediğini belirten Uğraşmış, "Kendi işimizi kuralım artık deyince ben de evin altında bulunan garajı atölyeye çevirdim. Birkaç makine ile aile işi gibi başladık. Şu anda 30 kişi köyden çalışıyor, 20 kişi de diğer köylerden geliyor." dedi.

Devlet desteği ile fabrikayı büyütmeyi planladıklarını ifade eden Uğraşmış, "Burada çalışanlar kendi köylerinde ekmeğini kazanıyor. Bugüne kadar devletimizden hiçbir destek almadık. Devletimizin desteği ile daha da büyümeyi istiyoruz." diye konuştu.