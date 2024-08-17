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        Tekne kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:51
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        Tekne kazasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli son yolculuğuna uğurlandı.

        Tekne kazasında kaybolanlardan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'ye ait cesetler, dün Gideros koyu açıklarında bulundu.

        Esmanur Gülcan'ın cenazesi, otopsinin ardından Hanönü ilçesi Sirke köyünde bulunan baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra köy camisinde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine Gülcan'ın yakınlarının yanı sıra Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ve vatandaşlar katıldı.

        Hülya Mütevelli'nin cenazesi ise Devrekani ilçesine bağlı Mütevelli köyünde toprağa verildi.

        - Olay

        Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Ekipler, kaybolanlardan Esmanur Gülcan ve Hülya Mütevelli'ye ait cesetleri Gideros koyu açıklarında dün bulmuştu.

        Kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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