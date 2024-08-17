Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Ahmetbey köyünde Nevzat Ahlatçıoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Saim Kürekçi'nin evine sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti.
Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 2 ev zarar gördü.
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