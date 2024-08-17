Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Merkeze bağlı Ahmetbey köyünde Nevzat Ahlatçıoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Saim Kürekçi'nin evine sıçradı.

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