Kastamonu'da otomobilin marketin manav bölümüne girdiği kazada 2 kişi yaralandı

Büyükçolak, "Gördüm, ne olduğunu anlayamadım. Görmemle çarpması bir oldu. Yaralılardan M.S'nin sol bacağı kırık, ameliyata alınacak. A.U'nun ise durumu iyi." dedi.

Kaza anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir anda geri geri gelen otomobilin marketin manav kısmına girerek 2 kişiye çarptığı görülüyor.

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