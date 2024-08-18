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        Kastamonu'da otomobilin marketin manav bölümüne girdiği kazada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin marketin manav bölümüne girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:18
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        Kastamonu'da otomobilin marketin manav bölümüne girdiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin marketin manav bölümüne girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Boyalı köyünde R.B. idaresindeki 37 ABV 314 plakalı otomobil, geri manevra yaparken bir marketin manav bölümüne girdi.

        Kazada aracın çarptığı market çalışanı M.S. ile alışveriş yapan A.U. yaralandı.

        Yaralılardan M.S. Çankırı Devlet Hastanesi'ne, A.U. ise Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir anda geri geri gelen otomobilin marketin manav kısmına girerek 2 kişiye çarptığı görülüyor.

        İş yeri sahibi Hikmet Büyükçolak, AA muhabirine, aracı son anda fark ettiklerini anlattı.

        Büyükçolak, "Gördüm, ne olduğunu anlayamadım. Görmemle çarpması bir oldu. Yaralılardan M.S'nin sol bacağı kırık, ameliyata alınacak. A.U'nun ise durumu iyi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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