Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 01:54 Güncelleme: 19.08.2024 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Y.B. idaresindeki 06 EBB 26 plakalı otomobil, Aşağı Diphan mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü Y.B. ile aynı aileden M.B, N.B, H.B. ve M.B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama!
        Tel Aviv'de patlama!
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        6 yıllık hasret bitti!
        6 yıllık hasret bitti!
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da dereye giren genç boğuldu
        Kastamonu'da dereye giren genç boğuldu
        Yusuf, serinlemek için girdiği derede boğuldu
        Yusuf, serinlemek için girdiği derede boğuldu
        Kastamonu'da batan teknenin kaptanını arama çalışmaları devam ediyor
        Kastamonu'da batan teknenin kaptanını arama çalışmaları devam ediyor
        Kastamonu'da otomobilin marketin manav bölümüne girdiği kazada 2 kişi yaral...
        Kastamonu'da otomobilin marketin manav bölümüne girdiği kazada 2 kişi yaral...
        Toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen dans ekibi gösteri yaptı
        Toplu sünnet töreninde Güney Kore'den gelen dans ekibi gösteri yaptı
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü