Kastamonu'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Y.B. idaresindeki 06 EBB 26 plakalı otomobil, Aşağı Diphan mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Y.B. ile aynı aileden M.B, N.B, H.B. ve M.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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