Milli kick boksçu Şevket Arslan, dünya şampiyonluğu için ter döküyor:

BİLAL KAHYAOĞLU - Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Milli kick boksçu Şevket, İtalya'da 2022 yılında düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci, 2024 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu.

Türkiye şampiyonlukları da bulunan 18 yaşındaki Şevket, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde antrenörü Emrah Şahanoğlu ile Macaristan'da 21 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Şampiyonadan altın madalya ile dönmek isteyen Şevket Arslan, AA muhabirine, kick boksa 7 yıl önce İstanbul'da başladığını anlattı.

Kastamonu'ya 2022 yılının sonunda geldiğini belirten Şevket, "2023 yılında Avrupa Şampiyonası'na katıldım ancak sakatlıklarımdan dolayı bir başarı elde edemedim. 2024 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası Şampiyonası'nda ise üçüncü oldum. Milli takım kriterlerinin son aşaması olan Türkiye Şampiyonası'nda ise ikinci oldum. Üç turnuvada en yüksek puanı alarak milli takıma gitmeye hak kazandım." dedi.