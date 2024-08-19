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        Milli kick boksçu Şevket Arslan, dünya şampiyonluğu için ter döküyor:

        BİLAL KAHYAOĞLU - Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:04
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        Milli kick boksçu Şevket Arslan, dünya şampiyonluğu için ter döküyor:
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Dünya ikincisi milli kick boksçu Şevket Arslan, Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

        Milli kick boksçu Şevket, İtalya'da 2022 yılında düzenlenen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci, 2024 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda ise üçüncü oldu.

        Türkiye şampiyonlukları da bulunan 18 yaşındaki Şevket, Kastamonu'daki Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde antrenörü Emrah Şahanoğlu ile Macaristan'da 21 Ağustos-1 Eylül arasında yapılacak Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Şampiyonadan altın madalya ile dönmek isteyen Şevket Arslan, AA muhabirine, kick boksa 7 yıl önce İstanbul'da başladığını anlattı.

        Kastamonu'ya 2022 yılının sonunda geldiğini belirten Şevket, "2023 yılında Avrupa Şampiyonası'na katıldım ancak sakatlıklarımdan dolayı bir başarı elde edemedim. 2024 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası Şampiyonası'nda ise üçüncü oldum. Milli takım kriterlerinin son aşaması olan Türkiye Şampiyonası'nda ise ikinci oldum. Üç turnuvada en yüksek puanı alarak milli takıma gitmeye hak kazandım." dedi.

        - "Hedefim gençlerde dünya şampiyonluğunu alıp büyüklerde de devam ettirmek"

        Gençler Dünya Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlandığını anlatan Şevket, başarılı olabilmek için elinden gelen çabayı gösterdiğini vurguladı.

        Antrenörü Emrah Şahanoğlu ile çalışmaları sürdürdüğünü belirten Şevket, "Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğim. Şampiyonluğu alacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum. Çalışmalarım çok güzel gidiyor. Belirlediğim hedefler doğrultusunda, düzenlediğimiz program doğrultusunda gidiyor. Hedefim gençlerde dünya şampiyonluğunu alıp büyüklerde de devam ettirmek." diye konuştu.

        Kick bokstan keyif aldığını ifade eden Şevket, sporun önemine dikkat çekerek çocuklara erken yaşlarda kick boksa başlama tavsiyesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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