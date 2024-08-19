Kastamonu'da bir kişi oğlunu bıçakla öldürdü

Okan K'nin uyuşturucu kullandığı, bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Okan K. olay yerinde hayatını kaybetti, babası A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cenaze Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.K, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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