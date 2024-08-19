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        Kastamonu'da batan "Maviş" isimli tekne denizden çıkartıldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmaları sürerken, "Maviş" isimli tekne jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:22
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        Kastamonu'da batan "Maviş" isimli tekne denizden çıkartıldı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde, teknenin batması sonucu kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmaları sürerken, "Maviş" isimli tekne jandarma ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

        Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden dalgıç polisler ile Bartın Emniyet Müdürlüğünden polis kontrol botu ve polis gemi personeli katılıyor.

        Helikopter, dron, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazlarıyla (ROV) yapılan aramalarda, şu ana kadar kayıp kaptana ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        Ekipler, cihazlarla yaptıkları aramada 16 Ağustos'ta tekne batığını tespit etti. JAK ekipleri tekneyi kaldırma yastığı ile battığı yerden denizin yüzeyine çıkardı. Tekne daha sonra Gideros Koyu'nda karaya kadar getirildi.

        Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki balıkçı teknesindekiler, batan teknedeki 3 kişiyi kurtarmış, kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Ekipler, kaybolanlardan Esmanur Gülcan'ın ve Hülya Mütevelli'nin cesedini Gideros Koyu açıklarında 16 Ağustos'ta bulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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