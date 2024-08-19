Çocuk evlerinde kalan çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi

Kastamonu'da Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan 11 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Kastamonu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kimsesiz Çocuklara Yardım, Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar için sünnet şöleni organize edildi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen çocuklar ardından Şeyh Şabanı Veli Külliyesi'ne giderek dua etti.

Daha sonra süslenen bir minibüs ile Daday ilçesine kadar konvoy düzenlendi.