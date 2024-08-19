Çocuk evlerinde kalan çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi
Kastamonu'da Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan 11 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.
Kastamonu'da Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan 11 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.
Kastamonu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Kimsesiz Çocuklara Yardım, Yaşatma ve Geliştirme Derneği tarafından Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar için sünnet şöleni organize edildi.
Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen çocuklar ardından Şeyh Şabanı Veli Külliyesi'ne giderek dua etti.
Daha sonra süslenen bir minibüs ile Daday ilçesine kadar konvoy düzenlendi.
İlçedeki bir at çiftliğinde düzenlenen programda ise çocuklar müzik eşliğinde dans edip ata bindi.
Programa, Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve Daday Kaymakamı Yasin Cevizci, Kastamonu Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Kimsesiz Çocuklara Yardım, Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mihriban Tüfekçi ve kurum müdürleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.