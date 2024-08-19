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        Kastamonu'da KUZKA'nın desteğiyle süt üretimi ve kalitesi arttı

        Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan destekle süt üretimi ve kalitesi artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:03 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:03
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        Kastamonu'da KUZKA'nın desteğiyle süt üretimi ve kalitesi arttı
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        Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan destekle süt üretimi ve kalitesi artırıldı.

        Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Kastamonu süt üretimini ve kalitesini artırma" projesiyle kırsaldaki süt üreticilerinin en büyük sorunlarından olan sütte bozulma, pazarlama ve gelir kaybı sorunları ortadan kaldırıldı.

        Proje ile Kastamonu merkeze bağlı 11 köyde süt hayvancılığı yapan çiftçilerin yararlandığı 2 mobil süt toplama merkezinin yanında, süt nakil aracı, 3 araç üstü süt tankı, 300 litrelik 10 tank, 500 litrelik 4 tank, 1 tonluk 2 süt soğutma tankı ve süt analiz cihazı kazandırıldı.

        Projeden yaklaşık 50 üretici yararlanırken üretilen yaklaşık 250 bin ton sütün önemli bir bölümü soğuk zincire eklendi.

        Sağlanan desteklerden yararlanan Kastamonu merkeze bağlı Gömmece köyünde süt üreticiliği yapan Erol Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, destek almadan önce özellikle yaz aylarında ürettikleri sütün bozulmaması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Aldıkları destek sayesinde sıkıntıdan kurtulduklarını dile getiren Çakıroğlu, "Yani yaklaşık 5-6 kilometre kendi aracımızla süt taşıyorduk. Ama şu anda çok memnunuz. KUZKA’ın yaptığı bu projeden çok memnunuz. Biz sütlerimizi Kastamonu'ya getiriyorduk. Yani pazarlarda, şuralarda, buralarda satıyorduk. Ama çok sıkıntılı bir durumdu. Soğutucular 3-4 tane. Ondan sonra günlük evde hanımlar akşama kadar sütle, suyla, yıkamayla uğraşıyorlardı. Ama şu anda sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun. Devletimizde, KUZKA'da sağ olsun." dedi.

        Meliha Nalbantoğlu ise süt soğutma tankının sütün kalitesinin korunması ve hijyenik açıdan büyük ölçüde kolaylık sağladığını anlattı.

        Destek sayesinde sütte kaliteyi ve geliri artırdığını vurgulayan Ercan Yakupoğlu da "Eskiden kovalara koyup soğutucuya yerleştiriyorduk. Şimdi ise hayvanlardan sağdığımız gibi tanka boşaltıyoruz. Kap derdi yok, bozulma derdi yok. İşçilik yarı yarıya kolaylaştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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