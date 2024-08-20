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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:30
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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

        İlçeye bağlı Bürnük köyünde, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kontrol altına alınan yangında üç ev tamamen yandı.

        Yangında, Sivrioğlu'nun torunu 17 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun evde olabileceğinin belirtilmesi üzerine, evin enkazında AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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