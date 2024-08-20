Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.
İlçeye bağlı Bürnük köyünde, Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve de sıçradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında üç ev tamamen yandı.
Yangında, Sivrioğlu'nun torunu 17 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun evde olabileceğinin belirtilmesi üzerine, evin enkazında AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.